Чесноков: Южный многого добился за счёт труда и постоянной работы над собой

Известный российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал скорое завершение профессиональной карьеры россиянином Михаилом Южным.

«Его знаменитая победа над Полем-Анри Матьё в Париже принесла нам первый Кубок Дэвиса. Снимаю шляпу перед ним за тот матч. Южный обыгрывал всех лучших игроков мира, кроме Федерера. Помните его победу над Надалем в Ченнае? С его возможностями он достиг очень больших успехов. У него не было мощных габаритов, какой-то сумасшедшей подачи или чтения игры. Но за счёт труда, постоянной работы над собой он добился многого. Нужно порадоваться за него — заканчивать тоже надо вовремя. Видимо, он понял, что время настало», — приводят слова Чеснокова «Известия».

Продолжающийся St. Petersbourg Open станет последним в карьере 36-летнего россиянина. Экс восьмая ракетка мира стартует на турнире матчем с боснийцем Мирзой Башичем.

Михаил Южный занимает второе место среди российских теннисистов по количеству побед в ATP туре. При 498 победах у Южного 415 поражений. На 109 побед больше у Евгения Кафельникова.