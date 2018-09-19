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Родина одолела Флипкенс и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Родина одолела Флипкенс и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
Теннис / WTA

Российская теннисистка Евгения Родина пробилась в четвертьфинал турнире в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга она в трёх партиях обыграла представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс, посеянную под восьмым номером, со счётом 6:4, 4:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Евгения 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Родина поспорит либо со словенкой Далилой Якупович, либо с победительницей поединка Кики Бертенс (Нидерланды, 2) — Луксика Кумкхум (Таиланд).

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко.

19 сентября 2018 года, среда. 06:05 МСК
Сеул. 2-й круг
Матч окончен
Кирстен Флипкенс
Кирстен Флипкенс
57
Бельгия
4:6
6:4
5:7
Евгения Родина
Евгения Родина
84
Россия
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