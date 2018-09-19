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Козлова без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Козлова без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Катерина Козлова без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу (Китай). Её соперница по матчу второго раунда — представительница США Дженнифер Брэйди — приняла решение сняться с соревнований.

В первом круге Катерина в двух партиях обыграла представительницу Китая Лу Цзяцзин, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:0, 7:6 (7:4). Брэйди разгромила француженку Ализе Корне, получившую первый номер посева, со счётом 6:0, 6:3.

За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу 24-летняя уроженка Николаева поспорит с победительницей противостояния Сабина Лисицки (Германия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 5).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября.

19 сентября 2018 года, среда. 08:30 МСК
Гуанчжоу. 2-й круг
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
Дженнифер Брэйди
96
США
Rt
 
 
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Украина
Козлова вышла во второй круг турнира в Гуанчжоу
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