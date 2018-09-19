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Бертенс с победы стартовала на турнире в Сеуле

Бертенс с победы стартовала на турнире в Сеуле
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, в матче первого круга в двух партиях обыграла представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 51 минуту.

Кики 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бертенс поспорит с представительницей Словении Далилой Якупович. Победительница этой встречи сразится с россиянкой Евгенией Родиной.

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко. Турнир завершится 23 сентября.

19 сентября 2018 года, среда. 07:40 МСК
Сеул. 1-й круг
Матч окончен
Луксика Кумкхум
Луксика Кумкхум
90
Таиланд
   7
6:7
9   
2:6
 
Кики Бертенс
Кики Бертенс
12
Нидерланды
Родина одолела Флипкенс и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
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