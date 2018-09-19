Судья, дававший наставления Кирьосу на матче US Open, отстранён от работы

Известный судья на вышке Мохамед Лахьяни не будет работать на турнирах категории ATP на протяжении двух недель – такое наказание швед получил за то, что в матче второго круга Открытого чемпионата США спустился с вышки и начал подбадривать Ника Кирьоса, когда тот уступал французу Пьеру-Югу Эрберу со счётом 4:6, 0:3.



«Я хочу помочь тебе, ты нужен теннису. Я знаю, что сейчас на корте не ты», – говорил Лахьяни австралийцу.



После этого Кирьос выиграл три сета кряду и вышел в следующий раунд турнира.



«Несмотря на то что инцидент, произошедший на US Open, подпадает под юрисдикцию Ассоциации тенниса США, Лахьяни по-прежнему является штатным сотрудником ATP. Своими действиями он перешёл черту и скомпрометировал свою собственную беспристрастность», – говорится в заявлении ATP.



Лахьяни будет отстранён от работы на Открытом чемпионате Китая в Пекине и «Мастерсе» в Шанхае. Ожидается, что он вернётся к работе на турнире в Стокгольме, который стартует 15 октября.

Стоит отметить, что на US Open Лахьяни наказания избежал и доработал на турнире, получив лишь предупреждение от организаторов.

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