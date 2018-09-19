Томлянович обыграла Зиданшек и вышла в 1/4 финала на турнире в Сеуле

Австралийская теннисистка Айла Томлянович в трёх партия матча второго круга соревнований в Сеуле обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек – 2:6, 6:1, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету Томлянович 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7. Её соперница отметилась 3 эйсами, 4 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 10 возможных.



За выход в полуфинал соревнований категории International Томлянович поспорит с победительницей пары Мэнди Минелла (Люксембург) – Присцилла Хон (Австралия).

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко. Турнир завершится 23 сентября.