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Томлянович обыграла Зиданшек и вышла в 1/4 финала на турнире в Сеуле

Томлянович обыграла Зиданшек и вышла в 1/4 финала на турнире в Сеуле
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Айла Томлянович в трёх партия матча второго круга соревнований в Сеуле обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек – 2:6, 6:1, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету Томлянович 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7. Её соперница отметилась 3 эйсами, 4 двойными ошибками и 4 реализованными брейк-пойнтами из 10 возможных.

За выход в полуфинал соревнований категории International Томлянович поспорит с победительницей пары Мэнди Минелла (Люксембург) – Присцилла Хон (Австралия).

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко. Турнир завершится 23 сентября.

19 сентября 2018 года, среда. 08:40 МСК
Сеул. 2-й круг
Матч окончен
Тамара Зиданшек
Тамара Зиданшек
72
Словения
6:2
1:6
3:6
Айла Томлянович
Айла Томлянович
53
Австралия
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