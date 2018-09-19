Федерер: не думаю, что соперничество с Надалем делает меня лучше

Швейцарец Роджер Федерер не считает, что соперничество с Рафаэлем Надалем позволяет ему прогрессировать.



«Соперничество с Надалем делает меня лучше? Сложно сказать. Думаю, на это скорее влияет ваша трудовая этика, мышление. Именно эти вещи дают мне толчок, благодаря которому я могу обыграть Рафу или сыграть на достойном уровне.



Невозможно работать над своей игрой лишь ради побед над Надалем из-за того, что мы уже долгое время являемся лидерами рейтинга. Да, мы встречаемся в финале, но на пути к нему нужно обыграть ещё четыре, пять или шесть соперников. Они не играют так, как это делает Надаль. Именно поэтому я не затачиваю свою игру конкретно под Рафу – это ошибка», – цитирует Федерера Tennis World USA.

Надаль и Федерер встречались друг с другом 38 раз – в 23-х случаях побеждал Надаль. 24 матча из 38 являлись финальными поединками.

Федерер: до 2004 года я не хотел соглашаться с тем, что Надаль – мой соперник