Се Шувэй разгромила Фёгель во втором круге турнира в Сеуле

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв швейцарку Стефани Фёгель со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Се Шувэй совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Се Шувэй поспорит с победительницей поединка Елена Остапенко (Латвия, 1) — Екатерина Александрова (Россия).

На минувшей неделе 32-летняя уроженка Гаосюна выиграла турнир в Хиросиме.

Действующей победительницей турнира в Сеуле является Остапенко. Соревнования завершатся 23 сентября.