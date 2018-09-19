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Се Шувэй разгромила Фёгель во втором круге турнира в Сеуле

Се Шувэй разгромила Фёгель во втором круге турнира в Сеуле
Теннис / WTA

Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под шестым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв швейцарку Стефани Фёгель со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Се Шувэй совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Се Шувэй поспорит с победительницей поединка Елена Остапенко (Латвия, 1) — Екатерина Александрова (Россия).

На минувшей неделе 32-летняя уроженка Гаосюна выиграла турнир в Хиросиме.

Действующей победительницей турнира в Сеуле является Остапенко. Соревнования завершатся 23 сентября.

19 сентября 2018 года, среда. 10:25 МСК
Сеул. 2-й круг
Матч окончен
Стефани Фёгель
Стефани Фёгель
73
Швейцария
2:6
1:6
 
Се Шувэй
Се Шувэй
29
Китайский Тайбэй
Остапенко вышла во второй круг турнира в Сеуле, где сыграет с Александровой
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