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Чжэн Сайсай проиграла Ферро на турнире в Гуанчжоу, выиграв первый сет 6:0

Чжэн Сайсай проиграла Ферро на турнире в Гуанчжоу, выиграв первый сет 6:0
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Чжэн Сайсай, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под восьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Франции Фионе Ферро со счётом 6:0, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Чжэн Сайсай 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу 21-летняя француженка поспорит с победительницей поединка Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Ван Цян (Китай, 3).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Лидер посева француженка Ализе Корне выбыла в первом круге.

19 сентября 2018 года, среда. 09:40 МСК
Гуанчжоу. 2-й круг
Матч окончен
Чжэн Сайсай
Чжэн Сайсай
70
Китай
6:0
3:6
2:6
Фиона Ферро
Фиона Ферро
Франция
Чжэн Сайсай с победы стартовала на турнире в Гуанчжоу
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