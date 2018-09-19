Чжэн Сайсай проиграла Ферро на турнире в Гуанчжоу, выиграв первый сет 6:0

Китайская теннисистка Чжэн Сайсай, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под восьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в трёх партиях проиграв представительнице Франции Фионе Ферро со счётом 6:0, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.



Чжэн Сайсай 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу 21-летняя француженка поспорит с победительницей поединка Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Ван Цян (Китай, 3).



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Лидер посева француженка Ализе Корне выбыла в первом круге.

Чжэн Сайсай с победы стартовала на турнире в Гуанчжоу