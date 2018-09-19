10 эйсов помогли Осаке разгромить Цибулкову во втором круге турнира в Токио

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2018 года, вышла в четвертьфинал турнира в Токио (Япония). В матче второго круга она в двух партиях обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 59 минут.

Наоми, посеянная под третьим номером, 10 раз подала навылет и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и брейка и 5 двойных ошибок.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Осака поспорит с победительницей поединка Анетт Контавейт (Эстония) — Барбора Стрыцова (Чехия, 8).

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября. Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.