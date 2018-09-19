Остапенко: важно действовать стабильно. Нельзя сходить с ума в каждом ударе

Действующая победительница турнира в Сеуле (Южная Корея), латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала победу в первом круге над представительницей Испании Ларой Арруабарреной со счётом 6:3, 6:3 и оценила рост популярности тенниса на своей родине.

«Лара отличная и очень стабильная теннисистка. Я провела очень хороший матч, учитывая, что это была лишь моя стартовая игра здесь, а первые поединки всегда получаются нелёгкими.

Рада, что на мою игру пришло так много зрителей. У меня остались прекрасные воспоминания от выступления в Корее в прошлом году. Местные болельщики отлично поддерживали меня. Сегодня я здорово себя чувствовала на корте. Я стараюсь играть агрессивно, если появляется возможность. Когда выигрываешь очки самостоятельно, это приносит хорошие результаты. Но важно действовать стабильно. Нельзя сходить с ума в каждом ударе.

Приятно видеть, что в Латвии всё больше детей начинают играть в теннис. Почти все теннисные клубы переполнены. Я вижу, что люди стали больше интересоваться теннисом. Это здорово. В следующем году мы наконец сыграем дома в Кубке Федерации. Я не играла дома с 12-13 лет. Это будет прекрасная возможность для меня и Анастасии Севастовой сыграть перед родными болельщиками. С нетерпением буду ждать февральской встречи со Словакией", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал турнира в Сеуле Остапенко поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой.