Петкович вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу, Кужмова выбыла

Немецкая теннисистка Андреа Петкович пробилась в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 час 20 минут.



Андреа совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейков.



За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу 31-летняя уроженка Тузлы, занимающая 85-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Беларуси Верой Лапко, посеянной под седьмым номером.



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября.

Гуанчжоу. Женщины. Второй круг

Бернарда Пера (США) — Виктория Кужмова (Словакия, 6) — 6:2, 6:3.