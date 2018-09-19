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Петкович вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу, Кужмова выбыла

Петкович вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу, Кужмова выбыла
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Андреа Петкович пробилась в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 час 20 минут.

Андреа совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу 31-летняя уроженка Тузлы, занимающая 85-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Беларуси Верой Лапко, посеянной под седьмым номером.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября.

Гуанчжоу. Женщины. Второй круг
Бернарда Пера (США) — Виктория Кужмова (Словакия, 6) — 6:2, 6:3.

19 сентября 2018 года, среда. 12:10 МСК
Гуанчжоу. 2-й круг
Матч окончен
Андреа Петкович
Андреа Петкович
85
Германия
6:4
   7
7:6
5   
 
Ван Яфань
Ван Яфань
76
Китай
19 сентября 2018 года, среда. 12:45 МСК
Гуанчжоу. 2-й круг
Матч окончен
Бернарда Пера
Бернарда Пера
82
США
6:2
6:3
 
Виктория Кужмова
Виктория Кужмова
59
Словакия
Петкович одолела Кабреру в первом круге турнира в Гуанчжоу
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