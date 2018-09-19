Пэр обыграл Алиса на старте турнира в Метце

Французский теннисист Бенуа Пэр в двух партиях одолел своего соотечественника Кентена Алиса в матче первого раунда соревнований в Метце – 7:6 (7:4), 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. На счету победителя 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Его соперник отметился 9 эйсами, 6 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 6 возможных.



Следующим соперником пятой ракетки соревнований станет теннисист из Германии Янник Маден. Турнир продлится до 23 сентября.



Действующим победителем соревнований, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик.