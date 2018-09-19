Французский теннисист Бенуа Пэр в двух партиях одолел своего соотечественника Кентена Алиса в матче первого раунда соревнований в Метце – 7:6 (7:4), 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. На счету победителя 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6 имевшихся. Его соперник отметился 9 эйсами, 6 двойными ошибками и реализацией 2 брейк-пойнтов из 6 возможных.
Следующим соперником пятой ракетки соревнований станет теннисист из Германии Янник Маден. Турнир продлится до 23 сентября.
Действующим победителем соревнований, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик.
Пэр обыграл Алиса на старте турнира в Метце