Звонарёва и Воскобоева проиграли в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу в паре

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Казахстана Галина Воскобоева, посеянные на турнире в Гуанчжоу (Китай) в парном разряде под вторым номером, не смогли пробиться в полуфинал. В четвертьфинале соревнований они в двух партиях уступили Данке Ковинич из Черногории и Вере Лапко из Беларуси со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.



Вера и Галина дважды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в финал соревнований в Гуанчжоу Ковинич и Лапко поспорят с победительницами матча Цзян Синьюй (Китай)/Тан Цяньхуэй (Китай, 4) — Хань Синьюнь (Китай)/Ин Чжан (Китай).

Турнир в Гуанчжоу завершится 22 сентября.