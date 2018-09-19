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Кузнецова взяла всего 4 гейма в матче с Ван Цян на турнире в Гуанчжоу

Кузнецова взяла всего 4 гейма в матче с Ван Цян на турнире в Гуанчжоу
Теннис / WTA

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Гуанчжоу (Китай), не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Китая Ван Цян, посеянной под третьим номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету китаянки 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Ван Цян поспорит с представительницей Франции Фионой Ферро, которая победила китаянку Чжэн Сайсай (8) со счётом 0:6, 6:3, 6:2.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября.

19 сентября 2018 года, среда. 14:45 МСК
Гуанчжоу. 2-й круг
Матч окончен
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова
Россия
2:6
2:6
 
Ван Цян
Ван Цян
41
Китай
Кузнецова с трудом победила 210-ю ракетку мира на старте турнира в Гуанчжоу
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