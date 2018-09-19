Кузнецова взяла всего 4 гейма в матче с Ван Цян на турнире в Гуанчжоу

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Гуанчжоу (Китай), не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Китая Ван Цян, посеянной под третьим номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.



33-летняя уроженка Санкт-Петербурга ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 1 гейм на подаче соперницы. На счету китаянки 1 эйс, 5 двойных ошибок и 5 брейков.



За выход в полуфинал соревнований Ван Цян поспорит с представительницей Франции Фионой Ферро, которая победила китаянку Чжэн Сайсай (8) со счётом 0:6, 6:3, 6:2.



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября.