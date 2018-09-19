Макинрой: Борг был моим главным конкурентом

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой назвал 11-кратного победителя турниров «Большого шлема» шведа Бьорна Борга своим главным конкурентом во время профессиональной карьеры. Макинрой и Борг снова встретятся на теннисном корте в рамках Кубка Лэйвера в Чикаго.

«Борг помог мне стать более классным игроком. Если бы я даже потерял бы первое место в рейтинге, я всё равно предпочёл бы, чтобы он продолжал карьеру и не уходил так рано. Он был моим главным конкурентом», — цитирует Макинроя Tennis World USA.

На Кубке Лэйвера Борг станет капитаном сборной Европы, а Макинрой – капитаном сборной мира. Выставочный турнир стартует в грядущий уик-энд.

Отметим, что Борг и Макинрой провели друг с другом 14 матчей. Пока в их противостоянии ничья – 7-7.