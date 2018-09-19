Андерсон: не сомневаюсь, что на Кубке Лэйвера будет отличная атмосфера

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон поделился ожиданиями от стартующего в грядущий уик-энд Кубок Лэйвера. Андерсон выступит за сборную мира.

«Турнир будет интересным. Здесь, в Чикаго сыграет много парней из США. Я надеюсь, что мы получим хорошую поддержку. Но, конечно, играть против таких теннисистов, как Роджер Федерер и Новак Джокович, будет непросто. Я уверен, что у них тоже будет большая поддержка.

В целом не сомневаюсь, что будет царить отличная атмосфера. Чикаго – мой второй дом. Здесь всегда бывает здорово, не сомневаюсь, что и в этот раз турнир пройдёт на высоком уровне.

Наша задача будет непростой, в сборной Европы собраны сильнейшие игроки. Но и сборная мира обладает хорошим составом. Всегда приятно собраться всем вновь. В течение года мы соревнуемся друг с другом, но теперь мы приезжаем как одна команда», — цитирует Андерсона Daily Express.