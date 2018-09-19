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Вавринка обыграл Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Вавринка обыграл Хачанова и вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал первым четвертьфиналистом турнира в Санкт-Петербурге (Россия). Вавринка в матче второго круга нанёс поражение россиянину Карену Хачанову со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (6:1).

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. Вавринка сделал 6 эйсов, реализовал 2 брейк-пойнта из 9 и допустил 4 двойные ошибки. В пассиве Хачанова – 2 двойные ошибки. Россиянин 12 раз подавал навылет и сделал 2 брейка из 9.

Соперником Вавринки по четвертьфиналу станет победителем матча Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Гидо Пелья (Аргентина). Отметим, что Джумхур является действующим победителем St. Petersburg Open.
Первый номер посева в этом году получил представитель Австрии Доминик Тим. Он стартует со второго круга. Турнир завершится 23 сентября.

19 сентября 2018 года, среда. 16:35 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
Стэн Вавринка
88
Швейцария
   12
7:6
10   
   7
7:6
1   
 
Карен Хачанов
Карен Хачанов
24
Россия
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