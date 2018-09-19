Федерер: я отказался играть в паре с Надалем из-за нашего соперничества

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль предлагал ему сыграть в парном разряде на одном из турниров ATP-тура около 10 лет назад. Тем не менее Федерер отказался от предложения, посчитав совместную игру со своим главным конкурентом неправильным шагом.

«Рафа предложил мне сыграть в паре. Кажется, это было перед турниром в Мадриде. Но я посчитал, что наша конкуренция была слишком высокой, чтобы играть вместе. Я понимал, что игра с ним в паре будет неправильным решением.

Да, наша совместная игра положительно сказалась бы на теннисе, но могла навредить нам, мог возникнуть конфликт. Тогда у нас было слишком серьёзное соперничество, чтобы в одночасье стать партнёрами.

Думаю, что и журналисты не хотели нашей игры в паре. Они стремились противопоставлять нас друг другу. Вообще, я положительно относился к появлению такого конкурента. У меня не было такого соперника долгое время. Просто я считал, что игра в парном разряде – неверное решение.

Нет, я не имею ничего против игры в паре с Рафой. Но я предпочитаю играть в парном разряде со своими друзьями из Швейцарии», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Отметим, что Надаль и Федерер лишь ожнажды сыграли в парном разряде. Это случилось в 2017 году на выставочном турнире «Кубок Лэйвера», который проходил в Праге.