Нисикори вышел в четвертьфинал турнира в Метце

Японский теннисист Кей Нисикори успешно стартовал на турнире в Метце (Франция). 12-я ракетка мира пропустил первый круг на bye, а в своём стартовом матче одержал победу над немцем Петером Гоёвчиком в двух сетах – 7:6 (7:4, 6:3).

Матч продолжался 1 час и 33 минуты. Японский теннисист выполнил 5 эйсов, взял 2 из 2 брейк-пойнтов и избежал двойных ошибок на подаче. Гоёвчик 8 раз подавал навылет, сделал 1 из 4 брейков и допустил 2 двойные ошибки. Соперники встретились друг с другом впервые.

В четвертьфинале соперником Нисикори станет победитель матча Уго Умбер (Франция) – Николоз Басилашвили (Грузия).

Перед приездом во Францию Нисикори дошёл до полуфинала Открытого чемпионата США по теннису, где уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу.