Регбисты австралийской лиги извинились за наряд сестёр Уильямс

Игроки клуба «Пенгуин» из Тасмании, выступающего в лиге регби Австралии, принесли извинения за использование наряда американских теннисисток сестёр Уильямс во время вечеринки конца сезона.

Спортсмены надели белые платья, взяли теннисные ракетки и измазали лицо в чёрный цвет. В результате регбисты подверглись критике: многие пользователи обвинили их в расизме.

Костюмы игроков австралийской лиги регби вызвали новый скандал Фото : Washington Post

Митч Стэнли и Мэтт Чемберлен воссоздали образы сестёр Уильямс. Их одноклубник Бо Гранди также изменил цвет лица, использовав образ Алиира Алиира – первого суданца, который оказался в австралийской лиге через драфт.

«Наши игроки не стремились кого-то обидеть. Они лишь оделись в наряды своих спортивных идолов. Их действия не были расистскими. В то же время будут приложены усилия с целью недопущения возникновения аналогичных инцидентов. Игроки понимают, что их действия были недопустимыми. Они приносят извинения за случившееся», — цитирует пресс-службу клуба ABC News.