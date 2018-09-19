Хачанов: Вавринка победил по делу, не зря он выиграл три «Больших шлема»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от швейцарца Стэна Вавринки во втором круге турнира в Санкт-Петербурге — 6:7 (10:12), 6:7 (1:2). Россиянин посетовал, что ему достался сильный соперник уже на старте соревнований, и отдал должное швейцарцу.

«Очень неприятно играть с Вавринкой уже во втором круге. Мне кажется, он сыграл очень хорошо, прилично и уверенно. Всё по делу. Вавринка хорошо сыграл, и я в какие-то моменты ошибся, может, на каких-то важных мячах. Очень близкий матч, результат предопределили несколько мячей.

Думаю, Вавринка специально подавал слабо, потому что сочетание этого покрытия и мячей очень специфическое. Когда мяч несильно отскакивает, очень тяжело агрессивно сыграть. Я пару раз попробовал сыграть и ошибся. Поэтому решил в важные моменты сыграть надёжнее и не ошибиться.

План был такой, чтобы вести активную игру, «таскать» соперника по корту, идти к сетке. Но сработали сильные стороны Вавринки, его удар по линии. Потому он и выиграл три «Больших шлема», и входил в топ-3. Хотелось сыграть с Вавринкой, матч был интересным. Все играют по-разному, каждый топ-игрок действует по-своему.

У меня хорошие воспоминания от игры в Петербурге, здесь я выиграл свой первый матч ATP пять лет назад. Турнир растёт, прогрессирует. Очень приятно приезжать в Питер. Очень помогают болельщики, отличная организация. Обидно, что проиграл, но остались позитивные впечатления», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.