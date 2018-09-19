Вавринка: матч с Хачановым был тяжёлым, я доволен своей игрой

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым во втором круге турнира в Санкт-Петербурге со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (6:1).

«Матч был тяжёлым для нас обоих, были взлёты и падения. У соперника были сет-пойнты, у меня тоже. Мы оба старались играть агрессивно. Удалось хорошо двигаться. Карен сильно подавал, активно играл с отскока. Я неплохо сыграл в обороне и переходил в атаку.

Мне удалось улучшить свою игру по сравнению с прошлым матчем. Хотя и мой первый матч был хорошим. Но сегодня, безусловно, я хорошо сыграл и победил соперника, который до этого выиграл много матчей и был уверен в своих силах. В целом я доволен тем, как сыграл.

Почему подавал слабо? Это элемент тактики, я пытался варьировать вращение, чтобы не давать возможности атаковать сопернику.

Что планирую делать в свободный день перед четвертьфиналом? Пока ещё не решил, но планирую потренироваться, также нужен массаж. Но также с удовольствием прогуляюсь по городу. Очень приятно гулять по Санкт-Петербургу», — передаёт слова Вавринки корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.