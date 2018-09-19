Тренер «Манчестер Юнайтед» перед матчем в Швейцарии привёл в пример Федерера

Тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед первым матчем группового турнира «Лиги чемпионов» со швейцарским «Янг Бойз» привёл в пример бывшую первую ракетку мира Роджера Федерера. Моуринью заявил, что непривычное искусственное покрытие поля в Швейцарии не должно сказаться на игре команды, и провел параллель с выступлениями Федерера.

«Не хочу говорить о покрытии перед матчем, оно не может быть оправданием неудачной игры. Но могу привести пример. Мы находимся в Швейцарии, на родине одного из лучших в истории теннисистов — Роджера Федерера. Уверен, он бывает далеко не всегда доволен покрытием, но выходит на корт, чтобы победить.

Всем известно, что у Федерера есть любимый тип покрытия. Но он стремится победить и на других кортах. И мы должны поступить так же», — цитирует Моуринью BBC.