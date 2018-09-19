Вавринка: молодые российские игроки уже достигли очень высокого уровня

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после победы во втором круге над россиянином Кареном Хачановым со счётом 7:6 (12:10), 7:6 (6:1) высоко оценил потенциал российских игроков – представителей молодого поколения.

«Что могу сказать о молодом поколении российских игроков? Хачанов, Рублёв, Даниил Медведев — все они очень сильны. Уже показывают хорошую игру. Они побеждали сильнейших в мире, они уже достигли высокого уровня», — передаёт слова Вавринки корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Соперником Вавринки по четвертьфиналу станет победитель матча Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Гидо Пелья (Аргентина). Отметим, что Джумхур является действующим победителем St. Petersburg Open.

Первый номер посева в этом году получил представитель Австрии Доминик Тим. Он стартует со второго круга. Турнир завершится 23 сентября.