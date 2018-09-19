Южный: нужно восстановиться к следующему матчу и сохранять концентрацию

Российский теннисист Михаил Южный прокомментировал победу над боснийцем Мирзой Башичем в первом круге турнира в Санкт-Петербурге. Россиянин победил со счётом 7:6 (8:6), 6:4. Соперником Южного во втором круге турнира станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

«Пересидел ли, дожидаясь сегодняшнего матча? Очень быстро дни летят. Много всего, если честно. Много тренировок. Поэтому не ощущалось. Основная задача — показать результат. Что касается игры на публику, я в последнее время стал играть более расслабленно, поэтому бывают такие мячи, когда между ногами пробиваю, как сегодня.

Сейчас важно не с кем играю, а как. Вы видите, с Башичем было много провалов. В первом сете проиграл два гейма под 00:40. Проблема в том, чтобы сохранять концентрацию на весь матч.

Баутиста-Агут? Мы с ним один раз играли, я проиграл три сета. Будет совсем другой матч. Понятно, Баутиста-Агут ничего не подарит. Тут надо выиграть самому. На самом деле, нахожусь в позитивном настроении. Что касается следующего матча, то главное – восстановиться», — передаёт слова Южного корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.