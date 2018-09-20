Текстовая онлайн-трансляция матча Кукушкин — Медведев в Санкт-Петербурге

Сегодня, 20 сентября, состоится матч второго круга турнира в Санкт-Петербурге, в котором сыграют представитель Казахстана Михаил Кукушкин и россиянин Даниил Медведев, посеянный под восьмым номером. Начало поединка запланировано на 14:30 по московскому времени. Соперники встречались на Кубке Кремля 2016 года. Кукушкин снялся по ходу того матча при счёте 4:6, 0:4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Кукушкин — Медведев на St. Petersburg Open.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (1), либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом.



Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.

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