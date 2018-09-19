Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Клижан вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Клижан вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP

Словацкий теннисист Мартин Клижан вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге. 65-я ракетка мира Клижан нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. Клижан сделал 8 эйсов, взял 2 из 5 брейк-пойнтов и допустил 1 двойную ошибку. 13-я ракетка мира Фоньини 4 раза подавал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Соперники до этого встречались шесть раз: четыре матча завершились победами Фоньини, два – выигрышами Клижана.

Соперником Клижана по четвертьфиналу станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада) – Маттео Беррттини (Италия). Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге превышает $ 1 млн.

19 сентября 2018 года, среда. 21:00 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Мартин Клижан
Мартин Клижан
65
Словакия
6:3
6:4
 
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
13
Италия
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент