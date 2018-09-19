Южный: есть ли стихи для будущих матчей? Да, смогу зачитать

Российский теннисист Михаил Южный, который после победы в первом круге турнира в Санкт-Петербурге над боснийцем Мирзой Башичем со счётом 7:6 (8:6), 6:4 зачитал собственные стихи, сказал, как пришла в голову эта идея.

«Кому пришла идея выступить со стихами? Никто об этом не знал, идея моя. Автор — перед вами. Я и раньше писал, но затем стирал стихи. В прошлом году в Азии на «челленджере» начал писать.

Идея моей книги? Надеюсь, будет автобиография, а не сборник стихов. Об этом рано ещё говорить. Но этот стих ещё не читал никто. Всё произошло спонтанно. Не думал, что выиграю и зачитаю стих. Ещё стихи? Есть ещё. Если выиграю, смогу зачитать», — передаёт слова Южного корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.