Гаске вышел в четвертьфинал турнира в Метце

25-я ракетка мира француз Ришар Гаске вышел в четвертьфинал турнира в Метце (Франция). Гаске в матче второго круга турнира нанёс поражение своему соотечественнику Константину Лестьенну в двух сетах. Счёт – 6:4, 6:2.

Матч двух французов продлился 1 час и 19 минут. 32-летний Гаске сделал 4 брейка, выполнил 8 подач навылет и допустил 4 двойные ошибки. Его соперник, занимающий 167-е место в рейтинге ATP, сделал 2 эйса, допустил 3 ошибки и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В четвертьфинале турнира в Метце Гаске сыграет с победителем матча Жиль Симон (Франция) – Филипп Краинович (Сербия).

Призовой фонд турнира в Метце составляет более € 500 тыс.