Джокович: на Кубке Лэйвера царит дух, которого не хватает на турнирах ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящий старт на Кубке Лэйвера.

«На Кубке Лэйвера царит отличный командный дух. Этого нам не хватает на турнирах ATP тура. Рад, что здесь используется данная турнирная концепция. Этот формат хорошо работает. Хочу принять участие в этом и получить отличный опыт игры.

На Кубке Лэйвера мы являемся командой. Мы не привыкли к таким турнирам. И, конечно, очень интересно поучаствовать в нём.

Быть вместе в одной команде с легендарными игроками – нечто невероятное! Очень рад, что мне предстоит провести следующую неделю здесь», — приводит слова Джоковича Daily Express.

Кубок Лэйвера стартует 21 сентября. Матчи будут проходить в United Center в Чикаго (США).