Осака: сразу полетела в Токио, чтобы не слишком много думать о победе на US Open

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая чемпионкой US Open 2018 года, поделилась впечатлениями от победы над представительницей Словакии Доминикой Цибулковой во втором круге турнира в Токио (Япония) со счётом 6:2, 6:1.

«Думаю, моя подача работала отлично. Она немало выручала меня в трудных ситуациях. Я довольна своим прогрессом.

Думаю, победа в Индиан-Уэллсе помогла мне подготовиться к US Open. Конечно, уровень турнира «Большого шлема» намного выше, но я рада, что играю в Токио после соревнований в Нью-Йорке. Я в любом случае собиралась здесь выступить. Я сразу же отправилась сюда, чтобы не слишком много думать о своей победе.

Не знаю, что случится в межсезонье, когда я наконец смогу успокоиться. Пока я думаю лишь о своём следующем матче.

Я могу сказать, что в матче с Цибулковой сыграла на 80% своих возможностей. Но я никогда не знаю своего предела, поэтому не говорю о 100%. Я хорошо действовала на своей подаче. Не знаю, как много невынужденных ошибок я совершила, но, кажется, их было не так много", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Осака поспорит с победительницей поединка Анетт Контавейт (Эстония) — Барбора Стрыцова (Чехия, 8).