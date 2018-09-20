Грот: вероятно, Хьюитт больше не сыграет за сборную Австралии

Австралийский теннисист Самуэль Грот заявил, что изменение формата Кубка Дэвиса поставило крест на выступлениях за сборную Австралии её капитана Ллейтона Хьюитта.



«Я далеко не уверен, что Ллейтон снова сыграет за сборную в новом формате. В матче с Австрией его участие было грамотным решением, но больше его на корте в футболке сборной мы, вероятно, не увидим», – цитирует Грота Tennis World USA.



Первый розыгрыш турнира в новом формате пройдёт в Мадриде (Испания) или Лилле (Франция) с 18 по 24 ноября 2019 года. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а начиная со стадии четвертьфинала сыграют в плей-офф. 16 участников турнира будут отобраны по рейтингу ITF, а ещё два получат специальные приглашения от организаторов.