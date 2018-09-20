Федерер: надеюсь, что инцидент в женском финале US Open не связан с сексизмом

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о различиях судей в теннисе и нюансах их работы.



«У каждого судьи есть свой стиль – это можно сказать о любом виде спорта. Некоторые теннисные судьи чаще наказывают за подсказки тренера, другие – за затяжку времени при подаче.



Некоторые проявляют снисходительность к нервным парням, тогда как другие напротив – выдадут первое предупреждение при первой же возможности, дабы охладить пыл теннисиста. Всё зависит от конкретного судьи и конкретной ситуации.



Очень надеюсь, что инцидент в женском финале Открытого чемпионата США не является сексизмом. Этот случай непростой, но очень интересный для изучения и анализа», – заявил Федерер в интервью KVUE.

Напомним, по итогам финала американка Серена Уильямс обвинила португальского судью Карлоса Рамоса в сексизме.