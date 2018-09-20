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Федерер: надеюсь, что инцидент в женском финале US Open не связан с сексизмом

Федерер: надеюсь, что инцидент в женском финале US Open не связан с сексизмом
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о различиях судей в теннисе и нюансах их работы.

«У каждого судьи есть свой стиль – это можно сказать о любом виде спорта. Некоторые теннисные судьи чаще наказывают за подсказки тренера, другие – за затяжку времени при подаче.

Некоторые проявляют снисходительность к нервным парням, тогда как другие напротив – выдадут первое предупреждение при первой же возможности, дабы охладить пыл теннисиста. Всё зависит от конкретного судьи и конкретной ситуации.

Очень надеюсь, что инцидент в женском финале Открытого чемпионата США не является сексизмом. Этот случай непростой, но очень интересный для изучения и анализа», – заявил Федерер в интервью KVUE.

Напомним, по итогам финала американка Серена Уильямс обвинила португальского судью Карлоса Рамоса в сексизме.

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