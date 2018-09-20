Азаренко победила Барти и может сыграть с Возняцки в 1/4 финала турнира в Токио

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Токио (Япония), вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Австралии Эшли Барти, посеянную под седьмым номером, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.



Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Эшли 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Азаренко поспорит с победительницей поединка Каролина Возняцки (Дания, 1) — Камила Джорджи (Италия).



Возняцки является действующей чемпионкой соревнований в Токио. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.