Осака: Стрыцова называет меня «Синкансен» – звучит круто

Японская теннисистка Наоми Осака (3) прокомментировала предстоящий матч третьего раунда соревнований в Токио, в котором она встретится с чешкой Барборой Стрыцовой (8).



«Не понаслышке знаю, что Барбора – разноплановая теннисистка. Буквально вчера мы провели очередную совместную тренировку – она была очень хороша. Стрыцова называет меня «Синкансен» – это скоростной поезд в Японии. Не знаю, почему ей пришло на ум именно это, но звучит круто, поэтому я не против.



Наш матч будет отличным зрелищем – и я, и Барбора отдадим все свои силы ради победы», – цитирует Осаку WTA Insider.



Соревнований в столице Японии, действующей победительницей которых является датчанка Каролина Возняцки, завершатся 23 сентября.

Осака: сразу полетела в Токио, чтобы не слишком много думать о победе на US Open