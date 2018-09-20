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Осака: Стрыцова называет меня «Синкансен» – звучит круто

Осака: Стрыцова называет меня «Синкансен» – звучит круто
Теннис / WTA

Японская теннисистка Наоми Осака (3) прокомментировала предстоящий матч третьего раунда соревнований в Токио, в котором она встретится с чешкой Барборой Стрыцовой (8).

«Не понаслышке знаю, что Барбора – разноплановая теннисистка. Буквально вчера мы провели очередную совместную тренировку – она была очень хороша. Стрыцова называет меня «Синкансен» – это скоростной поезд в Японии. Не знаю, почему ей пришло на ум именно это, но звучит круто, поэтому я не против.

Наш матч будет отличным зрелищем – и я, и Барбора отдадим все свои силы ради победы», – цитирует Осаку WTA Insider.

Соревнований в столице Японии, действующей победительницей которых является датчанка Каролина Возняцки, завершатся 23 сентября.

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