Минелла вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Представительница Люксембурга Мэнди Минелла вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух партиях обыграв представительницу Австралии Присциллу Хон, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Мэнди ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Минелла поспорит с ещё одной представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Действующей победительницей турнира в Сеуле является латвийская теннисистка Елена Остапенко. Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 23 сентября.