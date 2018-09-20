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Минелла вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Минелла вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
Теннис / WTA

Представительница Люксембурга Мэнди Минелла вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух партиях обыграв представительницу Австралии Присциллу Хон, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Мэнди ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Минелла поспорит с ещё одной представительницей Австралии Айлой Томлянович.

Действующей победительницей турнира в Сеуле является латвийская теннисистка Елена Остапенко. Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 23 сентября.

20 сентября 2018 года, четверг. 09:40 МСК
Сеул. 2-й круг
Матч окончен
Мэнди Минелла
Мэнди Минелла
Люксембург
6:4
6:3
 
Присцилла Хон
Присцилла Хон
Австралия
Остапенко вышла во второй круг турнира в Сеуле, где сыграет с Александровой
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