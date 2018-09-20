Азаренко: я 6 лет не играла в 1/4 финала в Токио? Чувствую себя старой

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Токио (Япония), поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал. В матче второго круга она победила представительницу Австралии Эшли Барти, посеянную под седьмым номером, со счётом 6:4, 6:2.

«Я шесть лет не играла здесь в четвертьфинале? Так долго? Это заставляет меня чувствовать себя старой, но я рада победе. Не могу сказать, что уже набрала ход, ведь я сыграла только два матча. Я давно не выступала, но рада, что сегодня сыграла лучше, чем в первой встрече. Я наслаждаюсь временем, проведённым на корте, и двигаюсь вперёд день за днём», — сказала Азаренко в интервью на корте.

За выход в полуфинал соревнований Азаренко поспорит с победительницей поединка Каролина Возняцки (Дания, 1) — Камила Джорджи (Италия).