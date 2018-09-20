Бердых досрочно завершил сезон

Экс четвёртая ракетка мира чех Томаш Бердых принял решение досрочно прекратить выступление в текущем году ради восстановления от травмы спины, которая не позволила ему провести полноценный сезон.



В 2018 году 33-летний теннисист провёл 22 матча, из которых выиграл лишь 11. Статистика Бердыха на грунте – четыре поражения в четырёх матчах. Свою последнюю победу в финале соревнований категории ATP Томаш праздновал в 2016 году – тогда он выиграл турнир в Шэньчжэне.



«Я по-прежнему наслаждаюсь теннисом, но делаю это лишь тогда, когда нахожусь в форме. Моя цель на данный момент – восстановиться от травмы спины и подойти к новому сезону во всеоружии», – цитирует Бердыха ceskatelevize.cz.



В результате отказа от игры на US Open Бердых впервые в карьере пропустил два турнира «Большого шлема» подряд.

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