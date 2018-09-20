Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где сыграет с Родиной

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.



Кики 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований уроженка Ватерингена, занимающая 12-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с россиянкой Евгенией Родиной.



Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября.