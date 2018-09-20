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Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где сыграет с Родиной

Бертенс вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где сыграет с Родиной
Теннис / WTA

Голландская теннисистка Кики Бертенс, посеянная на турнире в Сеуле (Южная Корея) под вторым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Кики 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований уроженка Ватерингена, занимающая 12-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с россиянкой Евгенией Родиной.

Действующей победительницей турнира в Сеуле является представительница Латвии Елена Остапенко. Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 23 сентября.

20 сентября 2018 года, четверг. 09:45 МСК
Сеул. 2-й круг
Матч окончен
Далила Якупович
Далила Якупович
89
Словения
4:6
5:7
 
Кики Бертенс
Кики Бертенс
12
Нидерланды
Родина одолела Флипкенс и вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
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