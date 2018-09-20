Джокович: наблюдая за Кубком Лэйвера—2017, я немного завидовал участникам

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал предстоящий старт на Кубке Лэйвера. Дебютный розыгрыш соревнований, который состоялся в Праге в 2017 году, серб пропустил из-за травмы.



«Я внимательно наблюдал за турниром в прошлом году и даже немного завидовал участвующим. Победное очко Федерера в матче с Кирьосом, игра в паре Роджера и Рафы – было очень здорово видеть соперничество великих теннисистов в формате командного турнира.



В целом я хотел бы просто признать величие Рода Лэйвера – не зря этот турнир носит его имя. Он – один из важнейших теннисистов в истории нашего вида спорта. То, что он продолжает поддерживать теннис, является большой честью и привилегией для всех нас», – цитирует Джоковича Daily Express.

Кубок Лэйвера—2018 пройдёт с 21 по 23 сентября в Чикаго. В 2017 году прошёл дебютный розыгрыш турнира, и его первым чемпионом стала команда Европы, капитаном которой был Бьорн Борг. В её составе выступали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим и Томаш Бердых.