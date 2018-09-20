Векич в двух сетах обыграла Конту во втором круге турнира в Токио

Хорватская теннисистка Донна Векич пробилась в четвертьфинал турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Донна трижды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований 22-летняя уроженка Осиека, занимающая 45-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Франции Каролин Гарсией, посеянной под вторым номером.

Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.