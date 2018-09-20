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Лапко проиграла Петкович в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу

Лапко проиграла Петкович в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под седьмым номером, не смогла пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице Германии Андреа Петкович со счётом 2:6, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Лапко трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в Гуанчжоу 31-летняя уроженка Тузлы поспорит с победительницей поединка Фиона Ферро (Франция) — Ван Цян (Китай, 3).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Лидер посева француженка Ализе Корне выбыла в первом круге.

20 сентября 2018 года, четверг. 11:00 МСК
Гуанчжоу. 1/4 финала
Матч окончен
Вера Лапко
Вера Лапко
66
Беларусь
2:6
   2
6:7
7   
 
Андреа Петкович
Андреа Петкович
85
Германия
Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу
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