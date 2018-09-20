Лапко проиграла Петкович в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу

Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под седьмым номером, не смогла пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице Германии Андреа Петкович со счётом 2:6, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.



Лапко трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в финал соревнований в Гуанчжоу 31-летняя уроженка Тузлы поспорит с победительницей поединка Фиона Ферро (Франция) — Ван Цян (Китай, 3).



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Лидер посева француженка Ализе Корне выбыла в первом круге.

Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу