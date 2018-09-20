Азаренко: я чувствовала, что в матче с Барти контролирую ситуацию на корте

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Токио (Япония), поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал. В матче второго круга она победила представительницу Австралии Эшли Барти, посеянную под седьмым номером, со счётом 6:4, 6:2.

«Думаю, я сыграла гораздо лучше, чем в первом круге. Я чувствовала, что сегодня контролирую ситуацию на корте. По сравнению со стартовым матчем я лучше действовала на приёме», — приводит слова Азаренко официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований Азаренко поспорит с победительницей поединка Каролина Возняцки (Дания, 1) — Камила Джорджи (Италия). Возняцки является действующей чемпионкой соревнований в Токио. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.