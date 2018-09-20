Павлюченкова и Бенчич проиграли в 1/4 финала турнира в Токио в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Швейцарии Белинда Бенчич не смогли пробиться в полуфинал турнира в Токио (Япония) в парном разряде. В четвертьфинале она проиграли американке Ракель Атаво и представительнице Германии Анне-Лене Грёнефельд, посеянным под четвёртым номером, со счётом 7:5, 4:6, [6:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.



Анастасия и Белинда дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 4 брейка.



За выход в финал соревнований в Токио Атаво и Грёнефельд поспорят с представительницами Чехии Андреа Главачковой и Барборой Стрыцовой, получившими первый номер посева.



Соревнования в Токио завершатся 23 сентября.

Павлюченкова и Бенчич вышли в 1/4 финала турнира в Токио в парном разряде