Ван Цян победила Ферро в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу, выиграв второй сет 6:0

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под третьим номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Франции Фиону Ферро со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.



Китаянка 5 раз подала навылет и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в финал соревнований в Гуанчжоу Ван Цян поспорит с немецкой теннисисткой Андреа Петкович, которая ранее в двух сетах победила представительницу Беларуси Веру Лапко (7) со счётом 6:2, 7:6 (7:2).



Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Лидер посева француженка Ализе Корне выбыла в первом круге.

Лапко проиграла Петкович в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу