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Ван Цян победила Ферро в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу, выиграв второй сет 6:0

Ван Цян победила Ферро в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу, выиграв второй сет 6:0
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под третьим номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Франции Фиону Ферро со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Китаянка 5 раз подала навылет и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Гуанчжоу Ван Цян поспорит с немецкой теннисисткой Андреа Петкович, которая ранее в двух сетах победила представительницу Беларуси Веру Лапко (7) со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Лидер посева француженка Ализе Корне выбыла в первом круге.

20 сентября 2018 года, четверг. 12:30 МСК
Гуанчжоу. 1/4 финала
Матч окончен
Фиона Ферро
Фиона Ферро
Франция
4:6
0:6
 
Ван Цян
Ван Цян
41
Китай
Лапко проиграла Петкович в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу
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