Возняцки не смогла защитить титул в Токио, проиграв во втором круге Джорджи

Действующая победительница турнира в Токио (Япония), датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира в трёх партиях уступила представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Каролина 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Джорджи поспорит с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.