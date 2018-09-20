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Возняцки не смогла защитить титул в Токио, проиграв во втором круге Джорджи

Возняцки не смогла защитить титул в Токио, проиграв во втором круге Джорджи
Теннис / WTA

Действующая победительница турнира в Токио (Япония), датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира в трёх партиях уступила представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 2:6, 6:2, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Каролина 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Джорджи поспорит с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, получившей «уайлд-кард» от организаторов.

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.

20 сентября 2018 года, четверг. 13:15 МСК
Токио. 2-й круг
Матч окончен
Каролина Возняцки
Каролина Возняцки
2
Дания
2:6
6:2
4:6
Камила Джорджи
Камила Джорджи
37
Италия
Азаренко победила Барти и может сыграть с Возняцки в 1/4 финала турнира в Токио
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