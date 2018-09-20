Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Джумхур обыграл Пелью и сыграет с Вавринкой в третьем круге St. Petersburg Open

Джумхур обыграл Пелью и сыграет с Вавринкой в третьем круге St. Petersburg Open
Теннис / ATP

Теннисист из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур (6) вышел в третий раунд соревнований в Санкт-Петербурге, обыграв представителя Аргентины Гидо Пелью со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. На счету Джумхура 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Его соперник отметился 2 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 2 брейк-пойнтов из 2.

Следующим соперником шестой ракетки турнира станет теннисист из Швейцарии, бывший финалист соревнований Стэн Вавринка.

Отметим, что Джумхур является действующим победителем St. Petersburg Open. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.

20 сентября 2018 года, четверг. 14:30 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Дамир Джумхур
Дамир Джумхур
28
Босния и Герцеговина
6:4
6:4
 
Гидо Пелья
Гидо Пелья
60
Аргентина
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент