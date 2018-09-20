Медведев обыграл Кукушкина и вышел в 1/4 финала St. Petersburg Open

Российский теннисист Даниил Медведев (8) преодолел второй раунд турнира в Санкт-Петербурге, победив в двух сетах представителя Казахстана Михаила Кукушкина – 6:3, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. На счету Медведева 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Кукушкин не отметился эйсами и двойными ошибками, реализовав 1 брейк-пойнт из 5 возможных.



За выход в полуфинал соревнований Медведев поспорит с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Действующим победителем St. Petersburg Open является представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.