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Медведев обыграл Кукушкина и вышел в 1/4 финала St. Petersburg Open

Медведев обыграл Кукушкина и вышел в 1/4 финала St. Petersburg Open
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев (8) преодолел второй раунд турнира в Санкт-Петербурге, победив в двух сетах представителя Казахстана Михаила Кукушкина – 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. На счету Медведева 5 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Кукушкин не отметился эйсами и двойными ошибками, реализовав 1 брейк-пойнт из 5 возможных.

За выход в полуфинал соревнований Медведев поспорит с победителем пары Доминик Тим (Австрия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Действующим победителем St. Petersburg Open является представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша соревнований он обыграл итальянца Фабио Фоньини – 3:6, 6:4, 6:2.

20 сентября 2018 года, четверг. 15:30 МСК
Санкт-Петербург. 2-й круг
Матч окончен
Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин
87
Казахстан
3:6
4:6
 
Даниил Медведев
Даниил Медведев
35
Россия
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