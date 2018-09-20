Шаповалов: моя мечта – познакомиться с Владимиром Путиным

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал свой выход в четвертьфинал St. Petersburg Open. В матче второго раунда соревнований он обыграл итальянца Маттео Берреттини – 7:6 (8:6), 4:6, 6:0.

«Матч был очень сложным. Берретини хорошо сегодня подавал по углам. Много моментов было именно в первом сете, где я не мог создать брейки. Во второй партии я почувствовал усталость, видимо, ещё не переключился на ваше время. Третий день для меня обычно самый тяжёлый, но я очень рад, что смог через всё пройти. Физически я готов нормально. Я уже привык играть пять сетов, поэтому три сета даются мне легко.

В Питер я приехал с семьёй в понедельник – сразу же после матча Кубка Дэвиса сели в самолёт. Последний раз папа был здесь, когда ему было 10 лет. Он хотел сюда приехать и увидеть этот город. Здесь очень красиво. Мне нравятся люди. Они добрые. Как только я сюда приехал, почувствовал себя как дома. Куда бы я ни посмотрел, везде красиво: здания, вода. Мне очень понравилось гулять по городу, но, так как матч проходил сегодня рано, долго не гулял. Думаю, сегодня прогуляюсь побольше.

Пока не думал о том, чтобы получить русский паспорт. У меня есть мечта — познакомиться с Владимиром Путиным. Посмотрим. В будущем мне хотелось бы переехать в Россию, особенно в Питер, но пока на Багамах мне тоже ничего", — передаёт слова Шаповалова корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в полуфинал St. Petersburg Open Шаповалов поспорит со словаком Мартином Клижаном.